Loren bubuhayin interes ng kabataan sa larong Pinoy, palakasan, sayaw

Bibigyang-inspirasyon ni House Deputy Speaker at Antique Rep. Loren Legarda ang mga Pilipino na maging aktibo, partikular na ang kabataan na nauubos ang oras sa mga gadget at mobile game.

Sa bagong season ng award-winning documentary series na “Dayaw” na may pamagat na “Kakaibang Sigla: Our Vital Energy”, ibibida ang competitiveness at sportsmanship ng mga Pilipino tulad ng ipinamalas sa mga tradisyunal na laro, palakasan at sayaw.

May anim na parte ang docu series na sisimulan sa episode na “Mula sa Pagkabata”, tungkol sa mga paboritong laro na taguan, patintero, piko at luksong tinik pati na traditional Maranao games gaya ng Sipa sa Lama at Sipa sa Manggis.

Si Legarda ang host ng “Dayaw” na mapapanood ng 6PM tuwing Huwebes simula Agosto 5 sa cable at Facebook page ng ABS-CBN News Channel. (Issa Santiago)