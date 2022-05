‘Lord pagod na ako’: Vice mabigat ang problema

Puno ng hugot si Vice Ganda sa “It’s Showtime” habang nagkukulitan sila nina Vhong Navarro, Ogie Alcasid.

Matapos siyang tanungin nina Vhong at Ogie patungkol sa joke niya, sinabi niyang mas mabuting hindi na malaman ng mga tao ang sagot sa biro niya.

Pero, bigla siyang humugot na may mga katanungang hindi raw niya masagot na tinatanong din sa kanya ng publiko.

Pagod na raw siya sa kakaisip na sagutin ang mga katanungang ito na bumubulabog din sa isip ng nakararami at ipapasa-Diyos na lang niya ang mga kasagutan nito.

“I hate it ‘pag dumarating ako sa punto na may mga tanong ang tao sa paligid ko tapos hindi ko mabigay ang sagot lalo na’t inaasahan nila ang sagot sa akin. Siyempre tao lang naman ako pero sa puntong ito, hindi ko na rin alam,” sabi ni Vice.

“Kasi alam mo lately, ayokong pagurin ang sarili ko sa kaiisip sa sagot kung bakit. ‘Paano nangyari ‘yun?’ Hindi ko rin alam. I will just leave it to God. Lord, hindi ko alam. I leave it to You and I’ll just keep doing on what I’m doing… Hindi natin masasagot ang lahat,” dugtong pa niya.

Agad naman siyang inakbayan ni Vhong at pinapakalma.

“Vice Ganda’s way to comfort everyone. Thank you for this. I love you!” sabi ni @viceyyglam na may higit 1.4K likes na online. (Dondon Sermino)