Lord kay Alan: Budget ipasa, tigil na drama!

Inakusahan ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco si House Speaker Alan Peter Cayetano na ginamit ang P4.5-trillion national budget for 2021 para mapalawig pa ang pananatili sa kapangyarihan.

Sa isang six-minute video na nakapost sa kanyang Facebook page, sinabi ni Velasco na ang 2021 national budget ang pangunahing dahilan kaya ayaw bumaba ni Cayetano sa Oktubre 14 na siyang kanilang nakapag kasunduan sa harap ni Pangulong Duterte para isalin sa kanya ang liderato.

“To hang on to the speakership and extend his term until December on the pretext of budget deliberations only raises suspicions,” ayon kay Velasco.

Kung matatandaan, kinuwestiyon ng ilang kongresista ang hindi patas na pamamahagi ng budget allocation sa mga distrito.

“Ang mga tanong po kay Speaker Cayetano at sa kanyang barkada: Budget ba ito para sa bayan or budget ng mga barkada mo?, pagtatanong ni Velasco kasabay ng pagsasabing , “Is this why Speaker Cayetano is trying to blackmail President Duterte and hold the budget hostage if his term is not extended?”

Dahil dito, apela ni Velasco kay Cayetano na magbitiw at bumaba ito sa Oktubre 14 matapos na maipasa ang 2021 national budget.

“Speaker Cayetano, you gave your word in front of the President to honor the term-sharing agreement. Please I appeal to you: Finish the budget and resign on October 14,” ayon pa kay Velasco.

Mahalaga umano na maipakita nito sa publiko na mayroon itong ‘palabra de honor’.

“In the coming days and weeks and months, let us show the public that we, as your representatives, are still decent, honorable, and trustworthy leaders whose only agenda is to serve the people,” ayon pa kay Velasco.

Kasabay nito, humingi na rin ng paumanhin si Velasco kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa taongbayan dahil sa kaguluhan sa speakership.

Hindi umano dapat nagkakagulo ang mga halal na opisyal sa nasabing posisyon at dapat pagtuunan nila ang pagsilbi ng bayan.

Magugunitang noong 2019 ay mismong si Pangulong Duterte ang nangasiwa sa term-sharing ng dalawa kung saan magsisilbi bilang Speaker si Cayetano ng 15 buwan habang si Velasco ay uupo sa natitirang 21 buwan. (Eralyn Prado)