Lopez wow sa boxing

PAKITA ng gilas sa pagbo-boxing si PH 2019 Southeast Asian Games women’s kyorugi taekwondo gold medalist Pauline Louise Lopez bago sumalang sa kanyang taekwondo training.

Ipinakita ng taekwondo jin via Instagram Linggo ang kanyang pangmalakasan na boxing moves na tunay na nakakamangha sa pagiging ‘di naman niya talaga boksingera.

“Quick boxing before taekwondo session thank you sir Luis for giving me some pointers!” sey ng 2018 Indonesia Asian Games bronze medalist na kasalukuyang nasa Estados Unidos.

Nasa radar ng 24-year-old, 5-foot-5 jin na isa sa mga nasa trainingpool ng Philippine Tarkwondo Association (PTA) at Philippine Sports Commission (PSC) na mag-qualify sa 32nd Sumer Olympic Games 201 sa Tokyo, Japan. (Janiel Abby Toralba)