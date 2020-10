Lopez umeksena sa music video

BUMIDA sa isang international music video si Southeast Asian Games gold medalist Pauline Lopez sa bagong labas na awitin ni rapper at singer-songwriter Tobi Lou.

Sa official music video ng kantang “Student Loans”, pasiklab ang 24-year-old fighter na nagpamalas ng kanyang taekwondo moves.

Makikitang humataw ng malalakas na sipa ang Asian Games bronze medalist sa nasabing video.

Napabilib naman ang kanyang kapwa Atenean at former Lady Eagle na si Kim Gequillana na napa-“I see you @pauweenie this shiii dope!” sa kanyang tweet. (JAToralba)