Lopez patok uli sa Maynila

Muling pinangunahan ni Manila Mayoralty candidate Atty. Alex Lopez ang isinagawangsocial media survey ng Original Mata ng Maynila For Charity Media Inc., na ginawanitong Marso 19 hanggang 25.

Batay sa datos ng OMMCM si Lopez ay nakapagtala ng 58% na sinundan ni Dr. Honey Lacuna, 25%, Amado Bagatsing, 9%; Elmer Jamias 1.9% at Cristy Lim, 1.1% na may 5% na undecided. Isinagawa ang survey sa may 3,000 respondent ng lungsod.

Nauna rito, nanguna rin ang abogadong anakni dating Manila Mayor Gemiliano Mel Lopez nitong Pebrero sa survey na ginawa ng OMMCM at ng isang pahayagang tabloid sa bansa. Naging sentro ng tanong sa survey kung sinoang napupusuang alkalde ng lungsod.

Nagpahayag naman ng pasasalamat si Lopez sanaging resulta ng survey na aniya’yindikasyon lamang na namumulat na angManilenyo sa tunay na kaganapan sa lungsodna lalong nalugmok sa gitna ng naganap napandemya.

Binigyang diin ni Lopez, na mayoralty candidate ng Uniteam nina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte, na kapag nahalal, itutulak niya ang pagpapasigla ng negosyo, paglikha ng trabaho, pabahay, at pag-alalaysa mas nangangailangan sektor tulad ng vendors at iba pa.

Dagdag pa ni Lopez, maglulunsad ito ng loan program na tutulong at hindi manggigipit sahigit na nangangailangan sa lungsod.