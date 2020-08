Lopez natukso sa La Salle

INAMIN ni taekwondo gold medalist Pauline Lopez na hindi ang Ateneo ang target niyang mapasukang eskuwelahan noon kundi first choice niyang makapag-aral sa Taft-based school na De La Salle University.

“Actually, my first choice, or my only choice in my radar was La Salle,” pahayag ni Lopez sa Tiebreaker Vods na ‘So She Did!’.

Pero nung alukin siya at kupkupin ng Ateneo, nagbago ang pananaw nito dahil unang tapak pa lamang niya sa campus ay nakaramdam na ito ng ‘Home Sweet Home’.

“I step and I was like, ‘Oh my gosh! I feel like I’m home!” sambit nito.

Bukod aniya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng kapwa atleta at magandang standard ng paaralan ay wala na siyang pinanghinayangan pa.

“They were so welcoming and when I saw the curriculum and the athletes, what they were about, the values we stand for, I’m like oh my gosh this is it,” aniya.

Kumubra si Pauline ng dalawang gold medal sa featherweight division at isang Rookie of the Year award noong UAAP Season 79. (Aivan Episcope)