Lopez kinunsinti sinubing pondo

Dismayado si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa aniya’y tila pagpapabaya ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez sa Philippine International Trading Center (PITC) kaugnay ng pagtatago ng bilyong halaga ng pondo sa gitna na papauubos nang budget ng gobyerno dahil sa COVID-19 pandemya na nadagdagan pa ng mga kalamidad.

“In the face of the recommendation of the Department of Finance and the Department of Budget and Management secretaries, the continued defense of Secretary Lopez of PITC reminds us of the saying ‘see no evil, hear no evil, speak no evil’,” pahayag ni Drilon.

Bilang Board chairman ng PITC, wala aniyang ginawang hakbang si Lopez para maibalik ang P33.4 bilyong nakagaraheng pondo sa National Treasury.

Isang attached agency ng DTI ang PITC na pinamumunuan ni Dave Almarinez.

Sabi ng senador, sa kabila ng mga nakalkal sa Commission on Audit (COA) report at mga panawagan ng Senado gayundin ang rekomendasyon ng Department of Budget and Management (DBM) at Department of Finance (DOF) ay patuloy ang pagtanggi ni Lopez na gawin kung ano ang tama.

“Sec Lopez turns a blind eye and a deaf ear to a practice that is legally and morally wrong. It is willful ignorance,” ani Drilon.

Inihayag kamakalawa ng DOF at DBM na kanilang irerekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte na mag-isyu ng direktiba para sa agarang pagbalik ng naturang pondo sa kaban ng bayan.

Ginawa ng DOF ang pahayag matapos madiskubre ng Commission on Audit (COA) na nakatengga lang ang bilyong pisong pondo ng iba’t ibang ahensiya ng gobyerno sa PITC.

Binalaan pa ni Drilon, dating Justice secretary si Lopez at ang PITC na maaari sila maharap sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

“The PITC management may be held liable for technical malversation for using the funds of the agencies for a different purpose from which these were originally appropriated by law,” ani Drilon.

Aniya pa, ang pondo ng mga ahensiya na inilalagak sa PITC ay para sa pagbili ng mga kagamitan at serbisyong na nakapaloob sa General Appropriations Act. (Dindo Matining)