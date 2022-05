Long, Filipinas olats sa Vietnam

NABAHIRAN ng kalungkutan ang inaasam sanang dobleng selebrasyon para kay Philippine women’s football team vice-captain at centerback na si Hali Long matapos na mabigo ang Filipinas sa ikalawang laro nito sa ginaganap na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Kinapos ang Filpinas sa kasalukuyang SEA Games champions Vietnam, 1-2, Miyerkoles ng gabi upang malasap ang una nitong kabiguan sa women’s competition Group A fixture sa Cam Pha Stadium sa Quang Ninh Province.

Agad umiskor si Tahnai Annis para sa Filipinas sa ika-15 minuto upang umasam na maselyuhan ang agad na silya sa susunod na labanan.

Gayunman, umiskor si Nguyen Thi Thuyet Dung para itabla ang laban sa ika-36 minuto bago inagaw ang bentahe ng Vietnam mula sa goal ni Tran Thi Thuy Trang sa ika-50.

Ang laro ay nagmarka sa panibagong kasaysayan para kay Long na itinala ang kanyang ika-50 paglalaro para sa pambansang koponan.

“This match marks a milestone cap for our centerback and vice captain Hali Long! Congratulations on reaching 50 games for the Philippines,” pagbati dito ng kanyang mga kakampi sa national squad.

Ang kabiguan ng Filipinas kontra Vietnam ay nagtulak upang hintayin nito ang resulta ng laban sa Sabado sa pagitan ng Cambodia at Vietnam upang madetermina ang final group standings at kung sino ang uusad sa semifinals. (Lito Oredo)