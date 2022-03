Lomotos bida sa Stage 9

BAGUIO City – Nagkaroon ng pagbabago sa individual General Classification matapos manalo ni Ronald Lomotos ng Navy Standard Insurance sa 193.2kms Santiago-Baguio Stage 9 ng LBC Ronda Pilipinas 2022, Sabado.

Itinodo ni 26-year-old Lomotos ang kanyang lakas at husay sa mahirap na akyatan na daan upang maagaw ang overall lead at hubaran ng red jersey si 2019 Ronda champion Ronald Oranza ng Navy.

Nilista ni Lomotos ang anim na oras, limang minuto at apat na segundo pagtawid nito sa meta sa Burnham Park habang naungusan niya ng siyam na minuto at 17 segundo si Oranza, 29, na dumating pang-apat.

Aarangkada ang Stage 10 criterium ngayong araw