Lomachenko eskapo lang kay Pedraza via UD win

KAMUNTIK lang ma-knockout ni Vasiliy Lomachenko ng Ukraine ang isa pang lightweight champion sa pinadapong mala-kidlat sa bodega sa The Theater ng Madison Square Garden sa New York City, USA kahapon ng umaga.

Hindi sumunod kay Jorge Linares ng Vene­zuela si Jose Ped­raza ng Puerto Rico maski nagulpi lang ni Loma­chenko sa isang bahagi ng umbagan sa kanilang 135-pound title unification fight at nakatagal sa isa mga astig na boksingero ng mundo.

Dalawang beses humalik sa lona si Pedraza nang mapagtatamaaan sa katawan sa ika-11 round bago tuluyang nasakote ng 30-anyos na Ukrainian ang panalo via unanimous decision sa tampok na banatan na sinaksihan ng 5,312.

Pumabor lahat kay Lomachenko sina judges Joe Pasquale (117-109), Tom Schreck (119-107) at Steve Weisfeld (117-109) tungo sa pag-angat ng kanyang professional ring record sa 12-1 win-loss na may 9 KOs.

Naidepensa rin ni Lomachenko sa unang pagkakataon ang kanyang World Boxing Association title at nahablot pa ang sa WBO ni Ped­raza para mapag-isa na ito kasabay sa lagpak ng marka ng Puerto Rican sa 25-2, 12 KOs).

“It was my dream to unify the titles,” bulalas ni Lomachenko. “It was my next goal. I can now focus on my next chapter. … He’s a veteran. He did a very good job, and I respect Pedraza and his team.”