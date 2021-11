‘Lolong’ malas: Ruru nganga ulit dahil sa Covid

Hindi ko alam kung may dalang malas ang ‘Lolong’ o si Ruru Madrid ang minamalas? Aba, katakot-takot na delay na ang inabot ng teleseryeng ‘Lolong’, although nakatapos na sila ng unang lock-in taping na sa Villa Escudero pa ang location.

Una silang na-delay dahil sa mga ECQ na ‘yan. Ngayon ay magre-resume na sila at nag-quarantine na nga ang lahat, heto at bigla na naman na-pack up dahil may mga taong naging positive sa COVID-19.

So walang choice ang production kundi i-pack-up ulit. Sa frustration ni Ruru ay naiyak na ito.

Balita namin ay next year na magre-resume ang taping nito.

Sana bigyan muna ng ibang project si Ruru at ang tagal ng panahon niyang naghintay bago nasimulan ang project na ito.

Alden nagtatag ng sariling foundation

Finally ay natapos na ang taping ng The World Between Us nina Alden Richards. Kaya sa mga endorsement shoot siya naka-focus ngayon at sa upcoming concert na ‘Forward Meet Richard R Faulkerson, Jr.’ sa Jan. 30, 2022.

Isa itong documentary concert tungkol sa life at Journey niya through music at performances. Ito ay para sa launching ng kanyang foundation.

Hindi napapagod si Alden at tuloy-tuloy ang trabaho. Wala yata itong balak magbakasyon kahit sandali.

Malamang babalik na ulit siya sa ‘Eat Bulaga’ at napanood na nga ulit siya sa ‘All Out Sunday’.

Ang maganda kay Alden hindi niya pinababayaan ang katawan niya. Lagi siyang fit at healthy.

Rabiya bagay na dyowa ni Bong

Maluwag na talaga ngayon ang galaw ng mga tao although may mga restrictions pa rin. Kaya sina Sen. Bong Revilla, Jr. at ang production team ng ‘Agimat’ ay balik taping na noong nakaraang linggo, at so far okay raw at walang aberya.

Kaya happy si Sen. Bong at magre-resume na raw sila sa Nov. 24, 26. Ang bagong leading lady niya ay si Rabiya Mateo.

Ngayon pa lang, marami ang nagsasabi na bagay na bagay sina Bong at Rabiya, ha! Hindi nga raw nalalayo ang pagka-morena ni Rabiya kay Mayor Lani Mercado.