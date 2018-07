Lolo todas sa tandem sa La Union

ISANG 64-anyos na lolo ang patay matapos pagbabarilin ng riding-in-tandem habang nakaupo sa harap ng kanyang bahay sa Rosario, La Union noong Martes.

Ang biktima ay nakilalang si Epidio Dumanglag, may asawa, ng Brgy. Rabon ng nasabing bayan.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Rosario Police Station (RPS), nakaupo lamang sa may tindahan sa harap ng kanilang bahay ang biktima at nagpapahangin nang biglang may huminto na motorsiklo na lulan ang hindi pa nakikilalang suspek.

Dito pumarada ang suspek sa isang tabi, nilapitan ang biktima sabay bumunot ng handgun at pinagbabaril ang lolo.

Nang nakitang nakahandusay na ang biktima, agad na tumakas ang suspek na nakasuot ng helmet gamit ang kanyang motorsiklo.

Agad na sinugod sa Ilocos Training and Regional Medical Center (ITRMC) sa San Fernando City ang biktima ngunit dead-on-arrival ayon sa mga doktor.

Narekober ng RPS ang apat na basyo ng bala ng baril mula sa crime scene habang­ nagsasagawa ng ­follow-up investigation ang RPS kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima.