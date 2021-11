Lolo sinaksak ng Latino

HALOS matanggal ang tenga ng isang senior citizen na Pinoy nang lapitan ng lalaking Latino na may bitbit na patalim habang palabas ng tren sa El Cajon sa San Diego, California.

Sa report, nangyari ito alas-5:00 ng umaga noong Nob. 3 habang papunta ang biktimang si Jose Serra, 71, sa kaibigang local businessman na si Todd Jones.

Kinilala naman ng mga pulis ang suspek sa tulong ng surveillance footage na si Israel Ezekiel Valdivia, 24, na may matagal nang kasong criminal.

“He’s in good spirits, he’s a fighter and his head is all bandaged up. He’s all laid out. It’s going to be a long recovery but he’s got a good attitude about it,” sambit naman ni Jones.

Hindi pa isinasantabi ng pulis ang angulo na hate crime. (Kiko Cueto)