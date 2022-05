Lolo nangmanyak ng bagets sa FB, 30 taon makukulong

CALIFORNIA — Posibleng makulong ng hanggang 30 taon ang isang 80-anyos na lolo matapos nitong aminin na umuwi siya sa Pilipinas para makipatalik sa mga menor de edad na nakilala niya sa social media kapalit ng P100,000 na bayad.

Guilty ang inihain ng Pinoy na lolo na si Balbino Sablad ng Vallejo California nang humarap ito sa korte noong nakaraang linggo. Na-monitor umano ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang kahalayan ni Balbino noong 2019. Nakikipagkilala umano ito sa mga menor de edad na babae sa Facebook at pagkatapos ay mamanyakin nito kapalit ng P100,000 na bayad.

May kinakasabwat din umano ito upang hanapan siya ng makakatalik na menor de edad.

Dahil dito kung kaya’t nang bumalik siya sa Amerika ay agad siyang inaresto at ikinulong sa Sacramento County Jail.

Ayon kay U.S Attorney for eastern District of California Philip Talber, itinakda ng korte ang pagbaba ng sentensiya sa akusado sa Agosto 1, 2022 sa sala ni U.S. District Judge Troy Nunley. (Dave Llavanes Jr.)