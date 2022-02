Lolo 12 beses nagpaturok ng bakuna kontra COVID

Isang 85-taong-gulang na lalaki sa India ang nagsabing 12 COVID-19 vaccine na ang itinurok sa kanya, at hindi pa siya nakukuntento sa dami umano ng benepisyo nito sa kanyang kalusugan.

Ang lalaki ay nagngangalang Brahmdeo Mandal, isang retiradong postman mula sa state ng Bihar sa India.

Kuwento ng lolo, mula nang una siyang maturukan ng coronavirus vaccine noong Pebrero 2021 sa kanilang local clinic ay tuloy-tuloy na at 12 beses na siyang nagpapabakuna.

Itinala pa ng senior citizen ang kada dose niya sa kanyang pocket notebook.

Sa siyam sa 12 turok, ginamit ni Brahmdeo ang kanyang national ID at kanyang mobile number. Tapos sa mga natitirang dose ay nagparehistro na siya gamit ng iba’t ibang personal na impormasyon, gaya ng phone number ng kanyang asawa at mga kaibigan, at voting card ng mga ito.

“I felt that it was helping my general health,” wika ni Brahmdeo sa isang panayam. “My backache has improved, my general weakness improved, and my appetite improved.”

“I was always looking for new vaccine camps and would go there,” proud niya pang kwento. “Nobody would recognize me.”

Sabi pa ng matanda, gusto pa niya ng marami pang turok ng COVID-19 vaccine dahil naniniwala siyang napagagaling nito ang karamihan sa kanyang mga natural disease.

Sa ngayon, wala pang ebidensya sa naidudulot na benepisyo sa kalusugan ang maraming doses ng coronavirus vaccine, gaya ng ikinuwento ng matandang Indian national. (Mark Joven Delantar)