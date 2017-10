Lollapalooza music festival, target ni Paddock?

Bago namaril at nakapatay ng 58 katao si Stephen Paddock sa mga nanood ng music festival sa Las Vegas noong Linggo, nagpa-book din ito sa isang hotel sa Chicago kung saan idinaos ang Lollapalooza music festival, indikasyon na ilang buwan na niyang pinagplanuhan ang pagpatay ng maraming tao.

Kinumpirma ng Blackstone hotel na isang lalaki na may kaparehong pangalan ang nagpareserba ng kuwarto noong Agosto. Ang kuwarto sana nito ay katapat lamang ng city park kung saan daang libong katao ang dumalo sa apat na araw na concert series, kabilang na si Malia Obama, anak ng dating US president.

“There was a reservation under the name Stephen Paddock,” wika ni Blackstone spokeswoman Emmy Carragher sa AFP. “We have not confirmed whether that is the same Stephen Paddock, and we’re wor­king with authorities.”

Hindi naman daw itinuloy ni Paddock ang pag-check in sa nasabing hotel.

Nitong mga nagdaang araw ay kumalat ang ulat na sa ginawang pagbusisi sa natagpuang communications at electronic equipment ng gunman, naghanap din daw ito ng ibang lokasyon sa Chicago at Boston. Nag-research pa umano sa internet si Paddock tungkol sa Lollapalooza festival, gayundin sa Fenway Park baseball stadium at Boston Center for the Arts.

Dahil sa mga natuklasang ito, posibleng dalawang buwan nang pinagplanuhan ni Paddock ang pagmasaker at natuloy lang ito sa Las Vegas nang okupahan ang isang suite sa ika-32 palapag ng Mandalay Bay Resort and Casino kung saan tanaw nito ang higit 22,000 kataong nanood sa Route 91 country music festival na kanyang niratrat gamit ang sangkaterbang automatic rifle.