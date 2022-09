Lolit pinagdarasal ng mga Pinoy sa Tate

Finally, I’m back! Excited kasi ako sa get together natin nina Manay Lolit Solis, Dondon (my dear editor). Eh, paalis na rin kasi sa Friday ang anak njyang si Sneezy McDonald, kaya hindi na ako puwedeng ma-delay pa ng uwi.

Sayang nga at panay pa naman ang remind sa akin ni Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc. na manood ng ‘Together Again’ two-night 17th anniversary show ng GMA Pinoy TV sa Pechanga Casino sa Temecula, California on September 24 & 25.

Gusto ko pa namang mapanood si Ai-Ai delas Alas na isa sa headliners sa Kapuso event na ‘yon.

Anyway, makakabawi naman ako kay Anna dahil mamaya ay makakapunta ako sa grand opening ng Doon Thai restaurant niya sa Malate, Manila.

Chika ni Anna, pupunta raw sa event niya mamayang gabi sina Erik Santos, Christian Bautista, Carlo Orosa, Joey Generoso, Jinky Vidal, Martin Nievera (na kababalik lang ng ‘Pinas noong Monday night).

Bago nga ako sumakay ng plane kahapon ay may reminder pa si Anna.

Feeling ko ay maraming ikukuwento si Anna tungkol sa mga show niya sa Amerika. Eh, ang second leg ng ‘Three-logy’ nina Erik, Morissette, Christian ay malapit na rin at tutok na tutok na siya roon.

Ang US concert tour din ni Gary Valenciano ay magsisimula na sa September 30 kaya naman sobrang busy na ang beauty niya.

Bongga!

Going back sa get together natin nina Manay Lolit, Dondon, tiyak na mata-touch siya kapag ikinuwento mo na ang mga kaibigan ko na mahihilig sa showbiz ay sobrang concerned sa kalagayan niya.

Aba, lahat sila ay nagsasabing ipinagdarasal nila si Manay Lolit na twice a week na nagpapa-dialysis ngayon.

In fairness, parang Superstar din si Manay Lolit kung kumustahin sa akin ng mga Pinoy sa Amerika, huh!

May iba pa na nagsasabing nasa-sad sila kapag nagpo-post si Manay Lolit ng tungkol sa sakit niya.

Bongga!