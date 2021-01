Lolit nag-alala: Paolo Contis, Eric Fructuoso damay sa ‘kaso’ ni Jomari kay Joy

Nag-aalala si Nay Lolit Solis sa nasagap niyang balita tungkol kay Jomari Yllana at sa ex nito na si Joy.

Ayon sa manager/host, baka raw mag-file na ng kaso si Jomari sa ex nito para matapos na ang word war sa dalawa. Siguro raw ay na-realized ni Jomari na kung hindi pa siya kikilos at patuloy ang mga ginagawang “paninira” raw ng ex, siya rin ang talagang maapektuhan.

Nabalitaan din daw nito na may mga sworn statement ang yaya ng anak nila ng ex na hindi fit maging guardian ang ex nito.

‘Yun lang, nag-react si Nay Lolit dahil narinig din daw niya na tila damay sina Eric Fructuoso at ang alagang si Paolo Contis.

Kaya sabi niya, “Naku hah, ayokong isipin na kasali ang alaga ko dito noh! Malokah ako. Iyan na nga ang sinasabi ko dapat ingatan ang mga ganitong bagay, kasi nga meron din boiling point ang kahit sinong gentleman pag nagalit na. Siguro dumating na sa breaking point si Jomari na mapapansin mo na sa mga sarcastic na sagot nito, ‘walang kuryente, pero meron Facebook at cellphone? Pati na wrong choice of words pino point out na niya.”

Very sad daw siya para sa mga anak ng mga ito na bata pa dahil sa ngayon, naglalabasan sila ng dirty linens sa publiko na paglaki ng mga ito, madali na nga namang mababasa online.

Pero ang tanong, ano at dawit ang dalawang actor na sina Eric at Paolo at sey naman ng ilang netizens sa comments, sana raw, tanungin din ni Nay Lolit ang ex ni Jomari to be fair, huh. (Rose Garcia)