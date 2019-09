Lolit, Mommy Pinty nagtalakan sa telepono?

Alam mo, Dondon, dapat “case closed” na ‘yung intriga sa pagitan nina Alex Gonzaga at ng magka-love team na Ken Chan at Rita Daniela na involved si Manay Lolit Solis.

Nang magkasama kami over lunch kahapon ni Manay Lolit kasama ang mag-asawang Juanch Robles at Pinky Tobiano (with daughter Pianne Sinfuego) and some friends, biniro-biro ko ang talent manager/entertainment columnist kung willing ba siyang kausapin si Mommy Pinty Gonzaga, ang nanay cum manager ni Alex.

“Ok lang, ‘di ba sinasabi ko naman na hindi ko makalimutan na binigyan ako ni Mommy Pinty ng pagkasarap-sarap na bagoong. Walang problema, kakausapin ko siya,” sey ni Manay Lolit.

Eh, ka-text ko si Mommy Pinty noong Wednesday pa at sinabi naman niya na hindi siya galit kay Manay Lolit, kaya tinext ko siya na magkasama nga kami ng talent manager/entertainment.

Sabi ko pa kay Mommy Pinty, nami-miss ni Manay Lolit ang bagoong niya.

Sagot ni Mommy Pinty, puwede raw siyang magpaluto na sinabi ko naman kay Manay Lolit.

“Sige, sige, gusto ko ‘yan,” sagot naman ni Manay Lolit na parang walang anuman.

Sabi ko kay Mommy Pinty, pakakausap ko siya kay Manay Lolit dahil love naman siya ng talent manager/entertainment.

Nasa meeting si Mommy Pinty, pero tatawag daw siya, kaya pag-ring ng cellphone ko, ipinasa ko na ‘yon kay Manay Lolit and in fairness, walang talakan at sumbatang nangyari habang nag-uusap ang dalawa, huh!

Narinig ko ang dialogue ni Manay Lolit na after ng pag-uusap nilang ‘yon ay wala na siyang ipo-post pa about Alex at ‘yung issue rito sa magka-love team na Ken at Rita.

At least, ok na sina Mommy Pinty at Manay Lolit.

Sana nga mag-meet din in person sina Alex at Manay Lolit, ‘noh?!

Oo nga pala, may nagsabi kay Manay Lolit na sabi raw ni Alex ay, “Who’s she?” referring to her, pero sabi ko sa talent manager/entertainment, parang hindi naman sasabihin ‘yon ng kapatid ni Toni Gonzaga at sumang-ayon naman si Manay Lolit.

Karylle gusto nang mabuntis

Nakita ko naman si Karylle sa grand opening ng Miladay Jewelry sa SM Megamall noong isang araw. Excited si Karylle sa grand finals bukas ng “Tawag Ng Tanghalan” sa “It’s Showtime”.

Inusisa ko si Karylle kung kailan ba siya magbubuntis at matagal-tagal na rin naman silang kasal ni Yael Yuzon at sinasabing gusto na nga nila, pero wala pa nga. Darating din naman daw ‘yon.

Alam mo nga pala, Dondon, bilib ako sa pagiging ma-PR ni Karylle dahil like her mother Zsa Zsa Padilla, basta nakakita ng entertainment press ang isa sa hosts ng “It’s Showtime” ay siya talaga ang unang bumabati.

Regine, Ogie sabay nagkasakit

Alam mo, Dondon, uso talaga ang sakit ngayon. I’m not feeling well, kaya hindi na lang ako umalis kahapon papuntang Los Angeles, California para personal na tanggapin ang special award ko sa AmerAsia International Awards bilang Most Outstanding Publicist 2019.

Sayang nga, pero siyempre, health ko muna ang kailangan kong unahin.

The other day nga, pati ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid daw, may “something” din paggising. Sabi nga ni Ogie, uso talaga ang sakit ngayon.

Anyway, for sure, super vitamins ang mag-asawa para bumuti kaagad ang pakiramdam dahil kung may “Iconic” concert si Regine with Sharon Cuneta on October 18 & 19 sa Araneta Coliseum, meron namang “Ogie and the Hurados” ang singer/songwriter sa Newport Performing Arts Theater sa Resorts World Manila on October 10, so bawal talaga silang magkasakit, ‘noh?!