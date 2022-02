Lolit ayaw makigulo: Willie malaking tulong sa Villar TV

Isa ang veteran talent manager-entertainment columnist na si Manay Lolit Solis sa mga sobrang malapit sa pamilya Villar.

Ilang presscon na rin nina former Senator Manny Villar, Senator Cynthia Villar, Congresswoman Camille Villar, ang kumakandidato ngayon na senator na si Mark Villar at ilang mga negosyo nila ang hinawakan ni Manay Lolit.

At dahil sa pagiging malapit sa pamilyang may-ari ng bagong Channel 2 (analog at digital na Channel 16), marami ang nag-iisip na isa si Manay Lolit sa mga mamamayagpag sa Advanced Media Broadcasting System, Inc. o AMBS.

Pero sa tsikahan namin ni Manay Lolit, deretsahan niyang sinabi na puwede siyang tumulong sa publicity ng TV network ng pamilya Villar, pero wala na raw sa isipan niya ang bumalik sa pagiging isang TV host.

Gone are the days daw na type niyang um-appear sa telebisyon.

After ‘Startalk’ daw, okey na si Manay Lolit sa online show na lang.

“Enjoy na lang ako sa online show. Ayoko na ‘yung pressure like sa ‘Startalk’ na kailangan ko pang um-attend ng mga meeting. Na lahat ng bagay, nakatutok ka lalo na sa ratings.

“Tutulong na lang ako sa publicity ng AMBS. Ganoon na lang. Huwag na ‘yung makikigulo pa ako para sa talk show,” sey ni Manay Lolit nang makatsikahan namin siya.

Pero siyempre, malaki ang tiwala ni Manay Lolit na makakatulong talaga si Willie Revillame sa TV network ng pamilya Villar lalo na at puwede itong dumeretso sa mga celebrity para mag-join nga sa AMBS.

Bongga!

Janine, Lovi ratsada sa ‘Sleep with Me’

Ratsada na sina Lovi Poe, Janine Gutierrez sa taping ng iWantTFC original series na ‘Sleep with Me’.

Nagtanong kami sa isang kasama sa nasabing lock-in taping at okey naman daw ang takbo ng lahat.

Inaasahang matatapos sila sa February 16.

Samantala, kamakailan ay nagdiwang si Janine ng kanyang first anniversary bilang isang Kapamilya.

And yes, Dondon (my dear editor), very vocal si Janine sa pagsasabing masaya siya na nakaisang taon na siya sa ABS-CBN, huh!

‘Yun na!