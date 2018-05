Lola winakwak ang mukha, P790K tinangay ng kawatan

DUMANAS ng kalupitan sa kamay ng isang kawatan ang 83-anyos na tindera ng karne nang hiwain ang mukha nito at tangayin pa ang mahigit sa P790,000 cash sa Valenzuela City kamakalawa nang madaling-araw.

May benda sa mukha nang samahan ng kanyang apo na si Restituto Marcos, 39, meat vendor, ang kanyang lola na si Juanita Antonio, naninirahan sa No. 121 Arcadio, Coloong 11 ng nasabing lungsod para magbigay ng salaysay sa presinto kaugnay sa nangyaring panloloob sa kanila ng hindi pa nakikilalang kawatan.

Kuwento ni Lola Juanita kay PO1 Ryan A. Alburo ng Station Investigation Unit (SIU), dakong alas-kuwatro nang mada­ling-araw, nagising siya nang magpaalam ang apong si Restituto para magtungo sa kanilang meat stall sa palengke.

Ilang sandali ang lumipas ay may kumatok sa kanilang pintuan, pero hindi ito pinagbuksan ng matandang babae.

Sapilitan umanong sinira ng suspek na may takip ang mukha ang pintuan at pagkabukas, kaagad na lumapit ito sa biktima at hiniwa ng patalim ang mukha ng matanda.

Walang nagawa ang biktima kundi ang umiyak na lamang habang ang nililimas ng kawatan ang pera sa ibabaw ng mesa na aabot sa mahigit P790,000 na pambili nila ng panindang karne ng baboy, manok at baka,

“May suspek na tayo sa nangyaring nakawan, pero hindi muna natin ire-reveal kung sino ito para hindi masunog ang follow-up operation ng aming operatiba,” pagtatapos ni PO1 Alburo.