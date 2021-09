Lola timbog sa P1M shabu, baril

Kalaboso ang isang 72-anyos na lola matapos makumpiskahan ng mahigit P1 milyong halaga ng hinihinalang shabu at isang baril sa isang buy bust sa Taguig City noong Biyernes.

Ayon kay Southern Police District (SPD) Director Jimili Macaraeg, nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 (Sale of Dangerous Drugs) Section 11 (Possession of Dangerous Drugs) Article II ng Republic Act of 165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) at RA 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act) ang suspek na si Vilma Ajili Isani alyas “Madam”, taga-UMC Village, Barangay Napindan, Taguig City.

Dinakip ang matanda sa kanyang bahay alas-5:30 ng hapon matapos nitong bentahan ang isang anti-narcotic agent ng P50,000.00 halaga ng shabu.

Nakumpiska sa suspek ang 152.06 gramo ng shabu na may street value na ₱1,034,008.001 at isang kalibre 45 baril na may tatlong bala sa magazine. (Mia Billones)