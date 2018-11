Lola nga naglingkod ug wheelchair nakabarog tu god ni Maine

Lahi gayud ang gahum sa sikat nga showbiz personality nga si Maine Mendoza nga naghatag ug lahing kusog sa iyang mga fans.

Sa viral tweet ni @admiresmchrd, gipakita niini sa hulagway ni lola nga nakabarog sa atubangan sa iyang wheelchair ug daw iyang git-aw ang iyang idolon si Maine Mendoza.

“Si Nanay. Dumating siyang naka wheelchair, then she stood up. Grabe yung love niya sayo, @mainedcm. I am too shy to ask her name. She’s an ADN, btw, yung bag niya pag hinarap niyo, Alden and Maine. You two @aldenrichards02 @mainedcm, inspired a lot of people like Nanay.” matud sa caption sa Twitter user.

Nabantayan kini ni Menggay ug nagustohan ang maong post, ug iyang gibutyag ang iyang gibati sa iyang tweet.