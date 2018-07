Lola basag ang mukha sa Nutriasia-Campos

NAGTAMO ng mala­lang sugat sa mukha ang isang babaeng matanda matapos magkagulo sa demonstrasyon ng mga nag-strike na manggagawa ng NutriAsia na pag-aari ng bilyonar­yong si Joselito Campos Jr., sa Marilao, Bulacan kahapon.

Ayon sa Twitter post ng Anakbayan-UST, nagkaroon ng violent dispersal matapos ang misa ng mga nagprotesta. Nag-post din ng litrato ng isang duguang matandang babae na inaakay ng ilang miyembro ng mga nagprotesta.

Sabi ni @mitzijonelle, “Kakatapos lang mag-mass tapos bigla na lang kami ginitgit at hinahagisan ng batuta. Pilit na pinapaalis. ‘Yung iba sugatan pati matatanda sinaktan. Nagpasok na ng reinforcements yung mga guard at pulis.”

“Ang lala nung dispersal sa NutriAsia!!!! Isang lola ang sugatan pagkatapos nung gulo na nangyari!!!!” sabi naman ni @AlfonsoLabrague.

“Nagngingitngit na ako sa galit, naiiyak na ako sa tindi ng sahol ng kapulisan. Anong ginawa sa inyo ni lola para saktan niyo siya? Wala ba kayong puso? #SupportNutriAsiaWorkersStrike #BoycottNutriAsia,” galit na pahayag naman ni @MillennialOfMNL.

Ilan sa mga netizen ang pinapaboykot ang mga produkto ng NutriAsia dahil sa nangyari.

“Hoping with all my might u shut down, nut­riasia. #BoycottNutriasia,” ani @elicieenne.

“Here’s a list of brands from NutriAsia we should boycott: Datu Puti, Silver Swan, Mang Tomas, UFC, Papa Ket­chup, Golden Fiesta, at mga locally juice drinks.

“Tell your friends, tell your family members, tell everyone,” sabi naman ni @MillennialOfMNL.

Nag-ugat ang strike ng mga manggagawa ng naturang kompanya dahil karamihan sa kanila ay gusto nang maging regular sa trabaho.

Mariin namang kinondena ng mga kongresistang miyembro ng Makabayan bloc ang marahas na pagtaboy sa mga manggagawa ng NutriAsia.

Labis ang himutok ni Anakpawis Rep. Ariel Casilao sa pandarahas diumano ng management ng NutriAsia katuwang ang diumano’y mga goons at pulis na bumuwag sa hanay ng mga manggagawa.

“It is very clear na ‘yung management ng NutriAsia mas pinili pa nilang bayaran ‘yung mga goons na parang mga adik at parang mga sabog… na kahit ‘yung matandang-matandang babae na nanay ng isang manggagawa na tinanggal ng NutriAsia na kasamang nakikipaglaban ay duguan at marahas na pinagpapalo, pinagbabato ng sari-saring hard objects,” paghahayag ni Casilao sa panayam ng Abante.

“Walang habas at pakundangan ang marahas na pag-disperse sa mga manggagawa ng NutriAsia at ng kanilang mga tagasuporta na nagresulta sa maraming sugatan kasama na ang isang lola at marami din ang nawawala. Mariing kinokondena ng Bayan Muna ang karahasang ito laban sa mga manggagawa na gusto lang maging regular sa kanilang trabaho,” ayon naman kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate.