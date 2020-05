Lokal Turismo ibabangon

Ngayong nasa ilalim na ng modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Metro Manila at general community quarantine naman ang iba pang lugar, naghahanda na ang Department of Tourism para sa muling pagbubukas ng turismo sa bansa oras na ilagay ang ilang lugar sa modified general community quarantine (MGCQ).

Ito ang inihayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole noong Miyerkoles kung saan iprinisinta nito ang sitwasyon ng industriya ng turismo sa bansa kasabay ng paglatag ng mga hakbangin na kanilang ginawa para mabawasan ang economic impact ng pandemya.

“It is important that we embrace the new normal and equip our industry stakeholders with the appropriate tools and knowledge to recover and succeed in the post-lockdown era,” pahayag ni Puyat.

Naniniwal si Puyat na ang mga inisyatibong kanilang ginagawa ay magbibigay ng kabuhayan at trabaho sa mga Pilipino sa mga lugar kung saan ang turismo ang pangunahing source of income.

Bukod diyan, sinabi ni Puyat na makatutulong din sa tourism sector ang kanilang maagang paghahanda sa oras na tanggalin na ang travel restriction at magbukas na ang domestic travel sa lahat ng lugar sa bansa.

Sabi ni Puyat, aalamin nila ang mga destinasyon, base sa mga lugar kung saan nakadepende ang turismo sa kanilang local economy, na nasa ilalim ng MGCQ classification at ang mga maliliit na destinasyon kung saan madaling pamahalaan ang mga aktibidad.

Samantala, sinabi ni Puyat na naghanda na sila ng inisyal na safety plan at protocol para sa mga traveler at tourism enterprise para sa new normal kasunod ng community quarantine.

Tiniyak ng kalihim na susundin nila ang mga protocol ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at ng mga local government unit (LGU) sa pagbangon ng lokal na turismo.

“The safety and well-being of the both tourists and residents alike has always been the priority of the DOT. In our Tourism Response and Recovery Plan (TRRP), we have prepared initial safety plans and protocols for travelers and tourism enterprises for the new normal in travel following the community quarantine,” ani Puyat. (Dindo Matining)