Lokal kontra imported na kabayo bakbakan

INAASAHANG lalong masisiyahan ang mga karerista sa lineup ng karera sa darating na Linggo.

Ito’y dahil ilalarga ang 2020 Philracom 1st Leg 3-year-Old Imported/Local Challenge Race na gaganapin sa Metro Turf sa Malvar-Tanauan City, Batangas.

May siyam na nominado sa event na may distansiyang 1,600 metro, inisponsoran ito ng Philippine Racing Commission.

Nasa listahan sina American Factor, Always Dreaming, In The Zone, Indy Bell, Magnificent Lady, Sky Candy, Funtastic, Tony’s Love at Wish Afan A Star.

“Sana lahat sila makasali, magandang laban ‘yan,” masayang sabi ni Darwin Manansala na taga Tondo, Manila.

Kapag naging opisyal ang lineup ay malalaman na kung sino ang magiging hinete ng mga kalahok na kabayo.

Matagal na natengga ang karera sapul nang ihinto noong Marso dahil sa coronavirus. (Elech Dawa)