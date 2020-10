Loisa todo paseksi sa Batangas

Sa isang farm sa Batangas nag-celebrate ng kaarawan si Ronnie Alonte, kasama ang dyowang si Loisa Andalio. Ibinahagi ng dalawa mga larawang kuha sa bakasyon.

Nagpasilip ng kaseksihan si Loisa suot ang bikini swimsuit, sa harap mismo ni Ronnie. Ipinakita rin ni Loisa ang video na kinantahan ng happy birthday si Ronnie sa dinner date nila.

Umaapaw sa kaligayahan si Loisa sa piling ni Ronnie.

“I love you so much!” ang pasigaw na bati niya kay Ronnie.

Jules binira sa throwback photo ng ex

Ipinagtanggol ng mga netizen ang dating mambabatas na si Jules Ledesma dahil sa throwback post nito ng yumaong asawa kasama ang kanilang anak na babae.

May ilang mga follower si Jules na hindi ito nagustuhan, na insensitive raw ito, lalo na at kapapanganak pa lang ng misis niyang si Assunta de Rossi.

Heto nga ang naging pagtatalo-talo ng mga fan:

@tur_9851: “I think it’s not normal that you are posting this old picture with your late wife. Your current wife Assunta just gave birth to your first daughter together and there’s not even a post of your new baby.”

@flow_felipe08: “Chill guys! Assunta is now a happy mama to Sir Jules’s children. It’s not bad to remember his late wife since it’s almost November 1. Wag po kayong ewan.”

Humingi naman ng paumanhin si Julies sa mga pumuna.

@julesledesma: “I’m sorry I’ve posted on social media to my friends and employees direct; I’m direct and i shouldve linked it here it does look bad mea culpa. Thankful for this insightful observation. Much obliged.”

Hindi naman apektado si Assunta sa throwback photo na `yon, at katunayan ay nag-like pa ito.

Anak ni Janice mahusay magdirek

May potensyal maging film director ang anak nina Janice de Belen at Aga Muhlach, si Luigi, sa pasampol nitong teaser ng self-made movie para sa Halloween.

Pinoste ni Janice sa Instagram ang video na nagtatampok sa kanyang mga apo, na mga anak nga ni Luigi. Ipinagmalaki na gawa ‘yon ni Luigi.

Mapapanood na nagpapala ang mga bata sa isang open space habang naka-maskara. May mga shot ito ng swing, lupa, kahoy na tinalian at ginawang krus.

Dahil sa mga shot, sound effect, color ng pelikula, makakaramdam ng takot ang makakanood.

Pinuri ni Enchong Dee ang video. Halos lahat ay nagsasabing magaling ang pagkakadirehe at pagkaka-edit ng video.