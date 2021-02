Lodi sa achievement! Mimiyuuuh bagong kotse sorpresa sa magulang

Kasabay ng pag-angat ng sikat na vlogger na si Mimiyuuuh ay ang patuloy niyang pagtulong sa kanyang mga magulang.

Noong nakaraang taon ay nabilhan na niya ng bahay ang kanyang pamilya, ngayon naman ay isang bagong sasakyan ang handog niya, na magiging unang kotse nilang pamilya.

“They’ve been working really hard since day one and it’s about time na parang laid back na lang silang ganyan sa car,” sey ng Youtube content creator.

Isang Toyota Super Grandia ang binigay ni Mimiyuuuh para sa kanyang mga magulang na aniya’y magagamit nila kapag bibiyahe patungong Bicol at Batangas.

Kita sa video ang pagiging emosyonal ng mga magulang ni Mimiyuuuh dahil sa sorpresa nito.

Dahil dito, nakapagbigay ng inspirasyon ang vlogger para sa kanyang mga follower na kaya rin nilang maabot ang kanilang mga pangarap.

Ilan sa komento ng mga naantig na netizen:

“Law of attraction: Maaachieve ko din lahat ng gusto ko for my parents and family. And for you na nagbabasa, soon makakamit mo din lahat ng pangarap mo. Just trust the process. Work hard and Pray.”

“Awwww. Feeling ko iiyak din yung tatay ko pag binilhan ko nang kotse kase yan yung pangarap nya eh. Kaya soon, magsisikap ako para matupad ang pangarap nya habang nandito pa sya sa mundo.”

“God bless you more! I hope one day, everyone can make their parents as happy as this. Lalo na if you came from a very hard life situation tapos ngayon you can already provide all the needs and wants of your love ones.” (RP)