Lodi! 83-anyos inakyat Mt. Apo

Hinahangaan ngayon ng marami ang 83-anyos na magsasaka na sa kabila ng edad ay naakyat ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mt. Apo.

Kilala ang lolo na si Pascacio Carcedo na pinakamatandang tao na nakaakyat sa tuktok ng nasabing bundok; isang karangalan na binigay ng Sta. Cruz Tourism Office ng Davao del Sur.

Siya na ang opisyal na may hawak ng nasabing record ayon sa opisina. Kinilala rin ng tourism office ang dalawang tourist guide na umalalay kay Carcedo na sina Lito Palao at Armel Senedo.

Talagang pinaghandaan ni Pascacio ang kanyang pag-akyat dahil bago pa ito, nagkaroon muna siya ng preparasyon sa pamamagitan ng pag-akyat sa tatlong mabababang bundok sa Sta. Cruz. Isang magsasaka si Tatay Pascacio na mula sa Brgy. Tacunan sa Davao City.

Ayon kay Palao, wala namang paghihirap na naranasan ang record-holder dahil ang goal talaga nito ay ang umakyat sa bundok.

“Wala namang difficulties kasi his goal is umakyat talaga sa Mt. Apo. Kahit sa training at preparation namin, okay po sa kanya. Walang kahirap-hirap po,” saad ni Palao.

Sinabi rin niya na kayang-kaya talagang umakyat ng mga senior citizen sa Bundok Apo basta maayos ang physical, mental at emotional health ng mga ito sa pag-akyat.

Bago si Tatay Pascacio, una na ring nasungkit ng isang 78-year-old retired engineer ang titulo noong March 19 na naungusan naman agad ng isang 80-year-old Sinagporean noong May 18.

Sa taas na 2,954 metro o 9,692 talampakan, ang Mt. Apo na ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas kung kaya’t kasama ito sa mga bucket list ng mga hilig umakyat sa bundok na matatagpuan sa pagitan ng Davao City at Davao del Sur sa Mindanao. (MJ Osinsao)