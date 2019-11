Locsin umamin sa ‘Sikatuna’ award kay Zhao

Ipinagtanggol ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teo­doro Locsin Jr. ang pagkakaloob ng Order of Sikatuna kay outgoing Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jianhua kasabay ng pag-amin na siya ang nagpanukala nito.

Sinabi ito ng kalihim matapos kuwestiyunin ni dating Associate Justice Antonio Carpio ang pagkakaloob ng Order of Sikatuna award kay Zhao sa gitna ng alitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea.

Ang Order of Sikaturan ay isang diplomatic merit na ginagawad ng pamahalaan sa mga indibidwal na nakapagbigay ng ‘exceptional service’ para sa Pilipinas.

“That was my strong and insistent proposal and I wouldn’t take no for an answer. The Palace protocol gave in and told him,” sabi ni Locsin sa kanyang Twitter account.

Ginawaran ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Order of Sikatuna na may Rank of Datu si Zhao nang mag-farewell call ito sa kanya sa Malacañang noong Oktubre 28. (PNA)