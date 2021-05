Locsin sa China: My friend, layas na

Tinaboy ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teodoro Locsin Jr. ang ‘kaibigan’ niyang bansa na China sa katubigan ng Pilipinas.

“China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE F*CK OUT,” sabi ng kalihim sa Twitter kahapon.

“What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend,” dagdag niya.

Bago ito, magugunitang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makikipaggiyera ang Pilipinas sa China dahil ‘good friend’ aniya ang huli at ‘mayroon tayong utang na loob’ dito.

Samantala, araw-araw na naghahain ng diplomatic protest ang DFA laban sa patuloy na pananatili ng mga barko ng Tsina sa iba’t ibang bahagi ng West Philippine Sea.