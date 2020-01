Locsin relyebo kay Duterte sa US-ASEAN Summit

Magpapadala na la­mang ng kinatawan si Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa US-ASEAN Summit sa Marso sa Las Vegas.

Ito ang inihayag ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) secretary­ Martin Andanar kasunod­ nang pagtanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumiyahe sa Amerika.

Sinabi ni Andanar na posibleng si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang ipadala ng gobyerno para ikatawan ang Pangulo sa summit.

“Kung hindi naman pupunta talaga si Presidente Duterte, I’m sure he will assign someone to go there, usually it’s the DFA sectetary,” ani Andanar.

Aminado ang kalihim na malaki ang magiging pakinabang sa pagdalo sa US-ASEAN Summit lalo na sa ­relasyong pangkalakalan kaya tiyak na may ipapadala ang gobyerno para maging kinatawan ng Presidente.

“Ano ang pakinabang­ natin sa United States? Malaki iyong merkado nila. Malaki din iyong merkado ng ASEAN, more than 600 million people reside in the ASEAN region. So if you have good relations, then you have good trading,” dagdag pa ni Andanar.

Matatandaang nitong nakalipas na linggo ay tahasang inihayag ng Pangulo na wala siyang balak bumiyahe sa Amerika kahit pa inimbitahan siya ng White House para dumalo sa nabanggit na summit dahil sa pakikialam ng Amerika sa mga panloob na usapin ng bansa. (Aileen Taliping)