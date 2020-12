Locsin padrino si US Sec Pompeo sa Pfizer

Gumawa ng paraan si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. para magkaroon ng COVID-19 vaccine ang Pilipinas mula sa Pfizer.

Sa panayam kahapon kay Locsin sa DZRH, sinabi nito na kanyang kinausap si US Secretary of State Mike Pompeo at pinakiusapan na mabigyan ng ikalawang tsansa ang Pilipinas para sa 10 milyong dose ng Pfizer vaccine.

“Mike there’s one thing I really need from you, I need you to give a second try, give me a second try on 10 million doses of Pfizer that was put inside the basketball, and the ball was dropped.” kwento ni Locsin sa kanyang sinabi kay Pompeo.

Nangako naman si Pompeo na susubukan ang kanyang makakaya para makakuha ng Pfizer vaccine ang Pilipinas.

Matatandaan na unang nilantad ni Locsin na may isang nagpabaya kaya hindi napunta sa Pilipinas ang bakuna at nasungkit ng Singapore.

Lahad naman ni Locsin, tumawag sa kanya si PH Ambassador to United States Babe Romualdez para sabihing inaaksyunan na nito para makuha ang commitment para sa bakuna naman ng Moderna.

Samantala, pinabulaanan kahapon ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez na wala ng pag-asa ang transaksyon ng gobyerno sa Pfizer at anim pang pharmaceutical company para sa pagbili ng vaccine kontra COVID-19.

Sa katunayan, sinabi ni Galvez na patuloy ang kanilang negosasyon sa Pfizer at malaki pa aniya ang tsansa na mas mura at mas malaki ang makukuhang supply ng bansa mula sa higanteng drug manufacturer.

Dinipensahan din ni Galvez si Health Sec. Francisco Duque III sa alegasyong nagpabaya ito kaya nahuli ang Pilipinas sa pagbili ng bakuna.

Aniya, posibleng pamumulitika lang ang mga alegasyong ibinabato kay Duque.

Idiniin ni Galvez na nasa advance stage na ang negosasyon ng bansa sa Pfizer at anim pang drug company.

Sa sandaling maisara ang transaksyon, posibleng dumating ang bakuna sa Pilipinas sa ikalawa o ikatlong bahagi ng 2021.

Bukod sa Pfizer, nakikipag-usap din aniya ang pamahalaan sa Novavax, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Gamaleya at SinoPharm para sa posibleng pagkunan ng bakuna. (RP/MB/KC)