Locsin babakbakin kulelat na passport printer

Bawal ang mabagal at matamlay na pagtatrabaho sa Department of Foreign Affairs (DFA).

Ito ang babala ni DFA Secretary Teddy Locsin Jr., sa mga opisyal at tauhan ng kagawaran bilang tugon sa panawagan ng Twitter user na si Carin Alexandria, na tulungan siyang mapabilis ang pagpapalabas sa passport ng kanyang anak.

Nagpa-renew umano ng passport ang kanyang anak sa TOPS Robinson’s Magnolia sa Quezon City noong Hulyo pero hindi pa ito naipalalabas.

“No one can track where his documents really are. Please help,” ayon sa Twitter post ni Alexandria.

Sa galit ni Locsin, nagbanta ito na ipakakaskas niya ang passport printer ng kagawaran kapag hindi pa rin ito naipalabas sa loob ng linggong ito.

“Ma’am, this boy will get his passport or I will castrate the passport printer,” tweet ni Locsin.

Nagtakda rin si Locsin ng Plan B kapag hindi nasunod ang kanyang utos at ito ay ang papuntahin ang tauhan ng DFA sa mismong bahay ng mag-ina para rito ayusin at ihanda ang passport ng bata.

Iginiit ng kalihim na walang puwang sa kanyang liderato ang mga tamad, mabagal at matamlay na pagseserbisyo kaya dapat na umayos at magtrabaho ang mga opisyal at tauhan ng kagawaran kung ayaw ng mga itong madagit ng kanyang galit dahil sa palpak na trabaho.

Samantala, inamin kamakailan ni DFA Usec. Brigido Dulay na nasa 3 milyon ang backlog na passport dahil sa mga ipinatupad ng quarantine status. (Mia Billones)