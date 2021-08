Lockdown sa may community transmission utos ng IATF

Inatasan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) ang lahat ng local government unit (LGU) na may community transmission ng COVID na magpatupad ng localized lockdown.

Sa inilabas na IATF resolution kahapon, pinadaragdagan sa mga LGU ang mga quarantine facility sa mga “priority” o “critical” area na may community transmission.

Pinatitiyak din ang agarang facility-based isolation ng lahat ng umuuwing mamamayan na posibleng kaso ng COVID-19.

Sinabihan din ang mga LGU na tiyakin na ang mga taong may sintomas ng coronavirus pati na rin ang mga naghihintay sa resulta ng kanilang COVID-19 test ay sumailalim sa quarantine.

Obligado rin ang mga LGU na magbigay ng kumpleto at tumpak na coronavirus-related data sa pamamagitan ng COVID-Kaya at DataCollect ng Department of Health. (Issa Santiago)

Kailangan din umanong palakasin ng mga LGU ang pagbabakuna sa mga nasa A2 at A3 priority group. (Issa Santiago)