Lockdown pa more

Ang desisyon ng pamahalaan ay palawigin muli ang lockdown sa Metro Manila ng panibagong dalawang linggo hanggang sa katapusan ng Mayo. Tinatawag nila itong Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ at kakaiba ito sa na naunang ECQ (Enhanced Community Quarantine) o GCQ (General Community Quarantine).

Sa ilalim ng bagong MECQ, na maaring ituring na kalagitnaan ng ECQ and GCQ, mayroong limitadong paggalaw sa lugar para sa mga tinatawag na mga serbisyo at ilang trabaho na kinakailangan at mahalaga. Ang ilang mga planta at pabrika ay maaring magkaroon ng operasyon na hanggang 50% ng normal. Mayroon din limitadong transportasyon ng mga produkto at mga serbisyo. Sa ilalim ng MECQ, wala pa ring pasok sa mga paaralan. Ito ay isang uri ng lockdown na selektibo, hindi kagaya ng naunang ECQ na walang anumang paggalaw ng tao ang pinayagan. Kakaiba rin ito sa GCQ na ipapatupad sa ibang mga lugar kung saan hanggang 75% ng normal ang maaring maging operasyon ng mga industriya.

Sa ngayon, hindi lamang ang pagkontrol ng virus ang suliraning ng Pilipinas at ng buong mundo, Malaking pinsala din ang patuloy na idinudulot ng pandemya sa pangdaigdigang ekonomiya, lalong lalo na sa mga bansang kagaya ng Pilipinas na nagsisimula pa lamang makabangon nitong mga nakaraang ilang taon. Nangangamba ang marami na kung hindi tayo kikilos para umandar ang ating ekonomiya na ang magiging epekto sa pag-unlad ng bansa at pagsugpo sa kahirapan ay maaring maging higit na malala at matagal kaysa sa pandemya.

Sadyang hindi madaling balansehin ang sitwasyong pang-ekonomiya at pangkalusugan. Maaring ituring na ang bagong MECQ at GCQ ay mga eksperimento na susukat sa ating sitwasyon at maaring magbigay ng mga kasagutan para sa mga nararapat na susunod na mga hakbang. Makokontrol ba natin ang pagdami lalo ng mga maysakit ng COVID-19 habang nasa MECQ at GCQ?

Napabayaan din kasi ng pamahalaan ang ilang mga hakbangin na maaring ginawa ng maayos at masigasig, kagaya ng mass testing na sinimulan nuong Abril 14. Pagkatapos ng isang buwan, ang resulta ng mass testing sa pamamahala ni Francisco Duque, ang nagpupumilit na maging Kalihim ng Kalusugan, ay naglalaro sa isa sa bawa’t 1,000 tao o humigi’t kumulang sa mga 4,500 kada araw.

Ngayon may panibagong pag-asa, sa tulong ng Asian Development Bank na naglunsad ng tinatawag na Task Force T3 (Test, Trace and Treat), maari nating mapataas ang dami ng sinusuri sa hanggang 30,000 kada araw hanggang sa katapusan ng Mayo. Ang pagsasagawa ng malawakang pag-test o pagsusuri upang malaman kung sino ang may taglay ng virus ay ang pinakamabisang paraan para masugpo ang paglaganap nito. Kapag alam natin kung sino ang may-sakit, madali nating maihihiwalay sila para hindi makahawa at para mabigyan ng karampatang pag-aalaga. Ang mga hindi tinamaan ng sakit ay maluwag na makakapagpatuloy ng kanilang mga trabaho upang tumakbo ang ating ekonomiya ng maayos sa lalong madaling panahon.

Sana patakbuhin na natin ng maayos ito. Kung hindi pa rin, baka may mga piling tao lang ang dapat isailalim sa pangmatagalang lockdown.