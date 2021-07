Lockdown `di mapipigil pagsipa ng COVID – DOH

Hindi umano kayang pigilan ng ipatutupad na enhanced community quarantine (ECQ) sa susunod na linggo ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR).

Ito ang babala ni Department of Health (DOH) Undersecretary Maria Rosario Vergeirei at posible umanong umakyat pa sa 18,000 hanggang 30,000 kada araw ang maitatalang kaso ng COVID sa NCR pagsapit ng Setyembre 30.

Sinabi ni Vergeire, sa nakikita nilang mga scenario ay posibleng tumaas pa ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID mula 18,000 hanggang 30,000 kahit naka-ECQ, base na rin sa projection ng Feasibility Analysis of Syndromic Surveillance gamit ang Spatio-Temporal Epidemiological Modeler (FASSSTER) at Autumn groups.

“Dito po sa mga scenario nakakita po ng increase in the number of cases from 18,000 to 30,000 plus cases. `Yan ay naka-ECQ na po tayo,” ayon kay Vergeire sa Laging Handa press briefing.

“Please take note that these are initial projections and DOH with our Experts have provided comments and recommendations to further improve on this,” sabi pa ni Vergeire.

Gayunman, makatutulong aniya ang lockdown upang maihanda ang ating healthcare system pero hindi nito makokontrol ang pagkalat ng virus. (Juliet de Loza-Cudia)