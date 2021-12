Local chicken pinakamurang handa sa Noche Buena

Pipiliin umano ng ilang consumer na ihanda ang lokal na karne ng manok sa Noche Buena dahil mas mura, sariwa, masustansya at mayaman ito sa protina.

Para kay Ma. Lee Ann Luceneso, isang housewife, kakasya ang P500 para ipang handa sa Noche Buena.

“Manok lang kasi yung pinakamura tapos ang luto ko doon ay adobo at menudo dahil yung adobo ang paborito ng anak ko at pandagdag naman sa hapag ang menudo, Ang sukli sa P500 ay pwede sa pansit, manok na pang-rekado,” ayon dito.

“Maraming nagpa-farm dito kaya nandito sa Pilipinas ang mga fresh chicken. Pag katay, benta agad. Kung sa ibang bansa tayo bibili, hindi na fresh kasi ilang araw pa bago madala rito, kaya mas maraming tumatangkilik sa local chicken” dagdag nito.

Para naman sa housewife na si Julie Ann Gabren, fried chicken at mechado ang kanilang ihahanda sa Noche Buena sa halagang P500.

Mas pipiliin din umano niya ang lokal na manok dahil mas masarap at budget-friendly ito kaysa imported chicken.

Sinabi naman ni Giselle F. Ibañez na manok din ang ihahanda niya dahil ito ang pinakamura at gusto ng kanyang mga anak kaysa sa baby at baka.

Samantala, hinikayat ng mga local food producer ang publiko na tangkilikin ang lokal na karne ng manok at baboy, gayundin ang isda dahil sigurado ang kalidad ng mga ito.

“It’s important to buy locally produced chicken. Not only is it healthier by being free from preservatives but it also supports the local value chain,” ayon kay Atty. Karen Jimeno, legal counsel ng Vitarich Corporation.

Ayon kay Jimeno, hindi lamang ito ligtas na ikonsumo, makakatulong din ito sa mga local farmers.

Suportado rin ni Philippine Rural Reconstruction Movement President Edicio De La Torre ang pahayag ni Jimeno dahil mas may kalidad umano ang locally-produced chicken kaysa sa mga imported.

“The supply of fish catch from artisanal and commercial fishing, combined with fish harvest from aquaculture, is enough for the holidays,” ani pa ni de la Tore.

Nauna ng sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na mayroong sapat na suplay ng manok sa bansa.

Hinikayat din niya ang publiko na bumili ng local na mga isda ngayong Pasko.