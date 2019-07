Local artist nag-exhibit sa kalsada para maipagamot ang misis

GINAWANG outdoor gallery ng isang local artist ang kalsada sa Jaro, Iloilo City para makalikom ng pera para sa dialysis ng kanyang may sakit na misis.

Nabatid kay Larry Casinao, nagsimula siyang i-display ang kanyang mga painting sa kalsada noong nakalipas na linggo para makalikom ng perang pampagamot sa kanyang misis na may sakit sa bato.

Hanggang mapadaan sa lugar si Sal Molino, isang college student, na nag-post ng mga larawan ng painting ni Casinao sa social media.

Hinaplos umano ang puso ni Molino dahil sa adhikain ni Casinao.

“I hope we could really help him by supporting his art because I had a small talk with him and he said that his wife is undergoing dialysis twice a week,” ayon kay Molino.

Nanawagan si Molino sa publiko na tulungan si Casinao para maipagamot nito ang kanyang misis sa pamamahitan ng pagbili sa kanyang mga painting. (Juliet de Loza-Cudia)