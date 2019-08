LLDA nalugi ng 29M sa kapabayaan

KUMITA dapat ng P29.47 milyon noong 2018 ang Laguna Lake Development Authority (LLDA) kung hindi dahil sa lap­ses nila sa pagkolekta ng rental fee, ayon sa Commission on Audit (COA).

“[I]t is only when…delinquent operators voluntarily settle or renew their permits that their delinquency is acted upon by LLDA,” ayon pa sa report.

Kinuwestiyon ng mga state auditor kung bakit 3.32 percent lamang ang nakolekta nila sa mga hindi nagbabayad ng renta sa fish pen at cage operators.

Natuklasan pa ng COA na higit sa 3,000 fish pen at cage operator ang hindi nagbayad ng rental fees noong 2018 dahil sa kapabayaan ng LLDA.

“Thus, they continue to operate and use the lake resources, contrary to the provision of the above-mentioned guidelines that delinquents will no longer be allowed to operate and will be subject for demolition,” ayon sa COA.

Dahil dito, kinalampag ng COA ang LLDA na mahigpit na bantayan ang mga hindi nagbabayad ng renta at ipagiba ang kanilang fish cage kung patuloy na babalewalain ang pagkakautang.

Nangako naman ang LLDA na patuloy silang mangongolekta sa mga hindi nagbabayad ng renta at gagawa rin ng database ng aquaculture operators at ang pag-iisyu ng notices of registration at guidelines para sa annual registration ng fish pens/fish cages operators. Ang LLDA ay nasa ilalim ng DENR na naatasan mangalaga sa Laguna de Bay. (JC Cahinhinan)