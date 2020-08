LJ naiyak sa 4th baby kay Alapag

Hindi naiwasan ng dating aktres na si LJ Moreno na maiyak sa naging reaksiyon ng kanyang buong pamilya matapos na ihayag ang positibong resulta sa pagbubuntis nito sa kanilang ikaapat na anak ng asawang si Jimmy Alapag.

Nangilid ang luha sa mga mata ng magandang aktres matapos ihayag mismo sa asawa at kanilang tatlong anak sa inilabas na vlog ang kasiyahan sa magiging ikaapat nilang miyembro.

“Soooo THIS is why my number on Gilas was #4…” sabi ni Jimmy sa Instagram. “I think shocked is the best word but at the end of the day it’s an absolute blessing,” sabi nito.

Tumalon din sa katuwaan na nakakanlong sa kanilang ama ang tatlo nitong anak matapos sabihin ng dating aktres na “we are going to have a new baby.” (Lito Oredo)