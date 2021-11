LizQuen super lambingan sa bundok

Magkasya sa kung ano ang meron sa harap mo.

Ganiyan nga ang mantra nina Liza Soberano at Enrique Gil ngayon. Na kumbaga, kung mahirap mag-travel abroad, maglibot sa Pilipinas ang mas piliin mong gawin.

Eh, super exciting naman ang ginawa nila, dahil for the first time nga, namundok ang magdyowa, ha! Kumbaga, sinagad nila ang kakayahan nilang mamundok sa Hulugan Falls, Laguna.

“Went hiking for the first time ever here in the Philippines. Where should we hike next? Cant wait to go again! #HuluganFalls,” sabi ni Liza.

“We can trip or take a trip!” sabi naman ni Enrique.

Oh, di ba? Puwede ka naman talagang mag-enjoy sa pagliliwaliw mo sa iba’t ibang probinsiya sa Pilipinas. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki at mag-travel ng malayo paibang bansa, para mag-enjoy, maglambingan lang, di ba? (Dondon Sermino)