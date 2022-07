LizQuen naburo career kay James

Muling pinatotohanan ng dating manager ni Liza Soberano na si Ogie Diaz na hindi raw talaga naghiwalay kailanman ang LizQuen na sina Liza Soberano at Enrique Gil.

Pinag-usapan ito nina Ogie at Loi sa kanilang vlog dahil sobra raw ang pasasalamat ng mga LizQuen fan sa pinost na mga picture ni Hayden Kho nang magpunta sa Belo ang dalawa.

Na-assure kasi sila na sila pa rin talaga at hindi totoong break na.

Kaya sabi ni Ogie, “Noon ko pa naman sinasabi na hindi sila naghiwalay. Sila pa rin. Kahit na itong si Liza Soberano e, madalas na nakakasama si James Reid.

“At para mag-post si Liza ng mga picture na kasama niya si James, ibig sabihin, walang malisya. Eh, ‘yun ang bago niyang management.”

Hiniritan naman ng tanong ni Tita Jegs si Ogie kung kailan na raw gagawa ng teleserye o pelikula ang dalawa na sinagot nito nang, “Sorry, hindi na po ako ang manager. Si James Reid na. Itanong natin kay James kung kailan na gagawa ng pelikula o teleserye ang LizQuen. Dapat sagutin na ni James. I’m sure may plano naman sila kay Liza,” sey na lang niya.

Heaven bet tumira sa isla

Pasabog ang mga pa-2-piece bikini ni Heaven Peralejo sa kanyang mga beach photo. Nag-Bohol ito at talagang sunod-sunod ang pagpo-post niya ng kanyang kaseksihan.

Sey nga niya sa isang caption niya, “Can I be an island girl forever?”

Pero ‘di kaya parang mas pwede niyang i-caption, lalo na sa mga past relationships niya o mga controversial exes niya na, “’eto pala ang sinayang mo, huh!”

Si Heaven na rin ang nagsabi na okay at mas masaya talaga siya ngayon. Bukod pa sa may sisimulan din siyang bagong movie under Rein Entertainment ni Direk Lino Cayetano na ang kasama niya ay sina Ian Veneracion at Mon Confiado.

Nangako itong pagbubutihin daw niya kaya siguro, this time talaga, ang focus na niya ay ang career niya more than her lovelife.

B-day wish ni Xian bawasan ang away

Nag-celebrate nga si Xian Lim ng kanyang kaarawan. At kung meron man daw siyang birthday wish, ito ay “less hate.”

Pinanggalingan niya siguro na since galing lang sa election ang bansa at nagkaroon talaga ng division, sana raw, kahit ano pa ang relihiyon at political colors, mabawasan na ang pag-aaway.

Seryoso si Xian sa birthday wish niya.

“Life is not going to get any easier. We just have to keep pounding our way through. Keep moving forward. Baby steps. Fall seven times, get up eight. Keep on doing what we love. Continue to find our purpose with the remaining time we have left in this world. Always be a blessing to others. Do good. Be the best version of yourself.

“My birthday wish I’d like to share? Less hate no matter what your religious or political differences may be. Easier said than done but let’s do our best to not let this divide us. I wish and hope we can work as one unit, one family to work on what matters most and that is protecting each other. Dahil wala nang gagawa noon kundi tayo lang. Protektahan natin ang isa’ti sa. Mahalin natin ang isa’t isa. Lend out a helping hand sa mga nangangailangan.

“Napakaliit ng kinikilusan natin na bansa, hindi rin sapat ang panahon na ibinigay sa atin dito sa mundo. Let’s make the most out of it. Be a blessing to others.”