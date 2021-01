Liza ‘paraiso’ ni Enrique

Kaarawan ni Liza Soberano noong January 4. At magkasama sila ng boyfriend na si Enrique Gil.

Ilang taon na rin ang relasyon ng dalawa at going stronger talaga sila. Sa bawat post at mensahe ni Enrique for Liza, ramdam kung gaano nito kamahal at pinapahalagahan ang dalaga.

Base sa post ni Enrique, nasa isang isla sila ngayon, pero kahit saan daw sila, basta kasama ang girlfriend ang paradise o paraiso para sa kanya.

Sey ni Quen, “We may be in an island far away but my paradise is always with you. Happy Birthday my love!” At may kasunod na hashtag na 23 to infinity.

KC sinapawan ng ina

Pasabog ang mga swimsuit photo ng Megastar na si Sharon Cuneta. Prior sa kanyang swimsuit photos, nag-post na ito na nasa isang tila resort na lugar at tinatawag niyang happy place niya for a decade.

Bahagi na rin ng kaarawan niya ito.

Size 10 na lang daw siya ngayon at size 6 siya noong payat days niya. Feeling ni Sharon, hindi na mahirap mag-lose ng 20 pounds kung ia-achieve niya ang size 8.

Ang daming tumawag kay Sharon na “hot” at ikinumpara siya sa panganay na si KC Concepcion. May nagsabi pa na mas hot pa siya sa anak. Sabagay nga raw, siya naman kasi ang original.

Ayaw na siguro ni Sharon na pagsimulan pa ng isyu muli sa pagitan nilang mag-ina ang anumang comments kaya mabilis itong nag-reply sa netizen nang, “wag naman baka magtampo si panganay! Hahaha!”

Sa isang banda, sa pagpayat at bagong confidence nito ngayon sa katawan, posible rin naman na isa si KC sa proud sa ina.

Ellen Adarna nainggit kay Maggie

Nagpalitan ng comments sa Instagram post ni Maggie Wilson sina Ellen Adarna at Maggie.

Nag-comment kasi si Ellen sa IG post ni Maggie kunsaan, naka-piggyback ride siya sa asawang si Victor Consunji habang nasa Amanpulo sila.

Tila hindi napigilan ni Ellen ang mainggit sa buhay may asawa naman talaga ni Maggie.

Sabi ni Ellen sa isang mahabang hashtag na, “where in the world is my own victor” at saka sinundan ng “hahahaha or feeling Maggie Wilson ako.”

Nag-reply si Maggie kay Ellen at tila pinalakas ang loob nito na in time, darating din ang lalaking hindi raw mai-intimidate sa ina ng anak ni John Lloyd Cruz.

Sey ni Maggie, “you need someone who will not be intimidated by you because you are one hell of a woman! Those ones are rare but they are out there. In due time.”