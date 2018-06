Liza pagtutulungan nina Karylle, Iza, Diana, Sunshine

Mega-react agad ang mga fan sa photo na pinost ni Direk Mark Reyes na magkakasama ang mga orig na Sanggr­e ng Encantadia, sina Sunshine Dizon, Iza Calzado, Karylle, at Diana Zubiri.

Eh, sa caption pa naman ni Direk Mark, alam mong isang bonggang project ang gagawin nila. At hinala agad ng marami, magbabalik sa telefantasya ang mga orig na Sanggres. At siyempre pa, sa GMA 7 raw ‘yon magaganap.

Ang tanong agad ng mga fan, babalik na sina Karylle at Iza sa GMA?

Anyway, isang simpleng, “We made it official tonight. #sanggreproductions @m_sunshinedizon @dianazubirismith @missizacalzado@anakarylle,” ang caption ni D­irek Mark.

At tanong nga agad ni @iamleslyteng, “Talaga lilipat si @missizacalzado at @anakarylle sa 7?” Ganu’n din ang hirit ni @pretty_mwahugs, “Iza and Karylle are back in GMA? Great!”

May nag-isip pa na itatapat daw sina Karylle, Iza, Diana at Sunshine kay Liza Soberano. Pero, linawin lang natin, na ang Darna ni Liza ay sa pelikula at hindi sa TV, ha! Pero hirit pa rin ni @viana_mcoy, “Itatapat sa Darna ni Liza!”

Pero siyempre, hindi na hinayaan ni Direk Mark na mag-isip ng kung ano-ano ang mga fan. Kaya nilinaw agad niya na…

“They are not Amihan, Danaya, Pirena and Alena. This is not a TV series.”

So, kung hindi TV show, inisip agad ng mga fan na pelikula ito.

@henzonmelo “@direkmark cguro movie to na parang charmed ang dating for sure maganda pag ganun hehe. I think silang apat na sanggre ang producers ng ggwin mong film kaya sanggre productions.”

Well, hindi na sinagot ni Direk ang detalye, pero marami talaga ang natuwa na magsasamang muli ang apat na aktres. Malay natin isang musical ito na sila ang producers, ‘di ba?

@itsedlenee, “The Comeback of the Originals!! Im so excited @anakarylle @missizacalzado @dianazubirismith.”

@itsianlsoliman, “This is so exciting!!! This will be the talk of country soon. I hope ate K will be able to showcase her vocal prowess again in the movie.”

Well, kung pelikula man ito, at pelikula rin ang Darna ni Liza, aba, puwede ngang magtapatan sila, ha! Assuming lang. Pahulaan lang. Nang-iintriga lang ang mga fan. (Dondon Sermino)