Liza nilait ulit ng mga fan dahil kay Angel

Dahil nagti-training na si Angel Locsin ng mga action stunt bilang paghahanda sa bago niyang series sa ABS-CBN, ang The Gene­ral’s Daughter, hindi maiwasang may iba siyang mga fan na nagsasabing sana ay siya na lang uli ang magbida sa Darna movie ng Star Cinema.

Ginib-up kasi ni Angel ang nasabing pelikula for health reason, pero sa tingin nga ng mga tagahanga niya ay physically fit na uli siya para mag-Darna.

May isa naman siyang fan na nag-comment nang hindi maganda na obviously ay si Liza Soberano na siyang magbibida sa bagong Darna mo­vie ang pinatutungkulan at sinabing, “Ikaw na lang po sana mag-Darna Ms. @therealangellocsin kaya mo pa rin pala mag-action ngayon sayang lang po yung pinalit pa sa’yo, lampa pa wala pang napatunayan kahit sa Bagani ang lamya kumilos.”

Pero knowing Angel, ayaw niya ng mga ganoong comment, kaya naman kaagad niyang sinabi na, “Not true. She can do action scenes really well 🙂 Sana stop na to. Thanks.”

Tama naman si Angel, hindi dapat i-bash nang ganoon si Liza at kahit naman ano pang i-comment nga ng ibang mga fan ay ang girlfriend na talaga ni Enrique Gil ang magbibida sa Darna, kaya tigilan na ang ganyang mga hanash at hindi rin naman magandang pinag-aaway sina Angel at Liza, ‘noh?!