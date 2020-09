Liza na-hurt na boba

Ni : Vinia Vivar

Dahil lang sa nagsabi ng opinyon si Liza Soberano tungkol sa isang controversial issue ay nasabihan pa siyang boba ng isang netizen.

Nagpahayag kasi ng pagkadismaya si Liza sa latest news na binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton.

Matatandaang si Pemberton ay ang Amerikanong sundalo na na-convict sa pagpatay sa isang trans-Pinay na si Jennifer Laude.

Maraming umayon kay Liza sa kanyang pagkadisgusto sa nangyari pero marami rin ang hindi pumabot at binash siya. One rude comment caught the actress’ attention kaya naman sinagot niya ito.

“What? Ang boba pala ng babaeng ito. Now naniwala na talaga akong acting lang yung kunwaring matalino cya. Stick to your craft girl,” ang komento ng basher.

In fairness, napahanga kami ni Liza sa kanyang sagot. Aniya, “ouch ang sakit nasaktan ako.”

Maikli at hindi nang-aaway ang sagot niya pero alam mong sarcastic. Winner!