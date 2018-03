‘Liza mahalin mo lang ako at wag mo kong iwan’

Kilig-much ang lahat ng mga fan nina Enrique Gil at Liza Soberano sa naging sagot ni Quen kung ano ang birthday wish nito ngayong March. Ang sagot nga niya ay mahalin lang daw siya ni Liza ng forever at huwag siyang iiwanan nito.

Walang materyal na bagay na hiniling ang Kapamilya actor kundi ito lamang.

Mukhang forever ang nagiging term of endearment ni Quen kay Liza dahil noong birthday naman nito noong January, tinawag niyang ‘my forever’ si Liza.

Of course, kilig-kiligan much din si Darna na halatang in love na in love na rin kay Quen, kahit patuloy na nagiging guessing game pa rin ang kanilang relasyon.

But of course, ayon sa iba ay icing on the cake lang ang wish na ito ni Quen, dahil hindi pa rin maiwasang magregalo sa kanya ni Liza ng materyal na bagay, noh!

Aba, kung kaya naman, why not coconut lalo ‘pag mahal mo ang tao, devah?