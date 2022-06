Liza kinabog si Bella Poarch sa IG

Sa halip na si Bella Poarch ang maging proud sa meet-up nila ni Liza Soberano, ang huli ang nakaramdam ng excitement sa unang pagkakataong nagkakilala at nagkaharap sila.

“Queen things with @bellapoach. I had a blast getting to know you!” sabi ni Liza.

Kung tutuusin mas sikat si Liza kay Bella sa Instagram. Mahigit 17M ang follower niya, kumpara kay Bella na 14M.

Pero dahil nga malakasan ang content sa post ni Bella, kaya umaabot sa 15K to 24K ang mga comment na nakukuha ng mga video, photo niya post niya.

Nabaliw nga ang mga fan ni Liza sa pagkikita nila ni Bella, kaya ang sigaw ng mga netizen, mag-collab ang dalawa. (Rey Pumaloy)